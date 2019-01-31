الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 11 شاباً فلسطينياً خلال حملة اعتقالات موسعة نفذها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وزعم بيان لجيش الاحتلال أن المواطنين الفلسطينيين ألقوا عبوات متفجرة على جنوده في قرية يعبد غرب جنين ومعبر الجلمة في منطقة شمال جنين.

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