سلطان ماليزيا الجديد يؤدي اليمين الدستوري

السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه وكالات : أدى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم الخميس، اليمين الدستوري كملك لماليزيا الـ16 لفترة 5 سنوات فى القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت المصادر أن مراسم أداء اليمين الدستورية والتوقيع على وثيقة اليمين الدستورية جرت خلال اجتماع مجلس السلاطين الـ252 (الخاص) في القصر الوطني.

وأدى أيضا السلطان نظرين شاه اليمين الدستوري، لشغل منصب نائب السلطان الماليزي، وشارك المراسم رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، ونائبته رئيسة الوزراء الدكتورة وان عزيزة إسماعيل.

جدير بالذكر أن السلطان عبدالله اعتلى العرش خلفا للسلطان محمد الخامس الذي تنحى عن العرش في 6 يناير الجاري.



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