كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يطلقون آلية للتجارة مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أنّ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أقاموا رسمياً آلية اوروبية لتسهيل التجارة غير الدولارية مع ايران للتغلب على العقوبات الامريكية.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد النظام، وهو في الواقع مركز لتبادل المعلومات يتجنب التحويلات النقدية بالدولار بين الاتحاد الأوروبي وإيران لعدة أشهر، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يبدأ العمل لعدة أشهر بسبب التفاصيل الفنية.

وتكمن الفكرة في أن تساعد الهيئة في الحفاظ على المنافع الاقتصادية لإيران المستمدة من القيود التي فرضتها على برنامجها النووي بموجب اتفاق مع القوى العالمية في عام 2015.

وكانت أوروبا حريصة على إظهار حسن النية لإيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة في العام الماضي.

كما ذكرت أنّه من غير المحتمل أن يعيد الكيان الأوروبى إحياء التجارة مع إيران، لأن تركيزه سيكون في المقام الأول الغذاء والأدوية والإنسانية، مع صغر حجم المعاملات، ولن يتم استخدامها للمعاملات المتعلقة بالنفط التي تضررت بشدة من العقوبات الأمريكية.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "لن تتغير الأمور بشكل كبير، لكنها رسالة سياسية مهمة لإيران لإظهار أننا مصممون على إنقاذ خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووى الإيرانى"، وأيضاً للولايات المتحدة لإظهار أننا ندافع عن مصالحنا على الرغم من العقوبات التي تفرضها خارج الحدود الإقليمية".

ومع ذلك، ساءت العلاقات بين طهران والاتحاد الأوروبي، وفرض الاتحاد الأوروبي هذا الشهر أول عقوبات على إيران منذ صفقة 2015 كرد فعل على اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية ومؤامرات الاغتيال على الأراضي الأوروبية.

وفي خطوة رمزية، أضاف الاتحاد الأوروبي شخصين إيرانيين ووحدة استخبارات إيرانية إلى قائمة الإرهابيين الخاصة بالتكتل.

كما تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك حول إيران لتوضيح المخاوف المتعلقة بسياسات طهران الإقليمية وبرنامج الصواريخ البالستية، وأيضًا لإظهار رغبتها في الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.