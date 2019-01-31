كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام الاجتماع العربي السداسي في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم وزراء خارجية دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر والكويت والأردن اجتماعا تشاوريا في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، الخميس، بحثوا خلاله عددا من قضايا المنطقة وعلاقات التعاون بين الدول المشاركة.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أكد في لقاء أمس مع وزراء الخارجية، أهمية التنسيق المشترك حيال الأزمات والقضايا التي تواجه المنطقة بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها، معبرا عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري بنتائج مثمرة.

ويأتي اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط سيعقد في وارسو قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى "الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات في العراق وسوريا واليمن وغيرها إلى جانب النزاع الأقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.