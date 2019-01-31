كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحقيقات إسرائيلية بشبهات جنائية ضد رئيس حزب اليمين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحقق وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال في الشرطة الإسرائيلية، في ارتكاب وزير التربية والتعليم ورئيس حزب اليمين الجديد، نفتالي بينيت، مخالفات جنائية أثناء حملته الانتخابية لرئاسة كتلة البيت اليهودي في 2012.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن الشرطة تحقق في معلومات عن ضخ مبالغ مالية كبيرة إلى حملة بينيت على رئاسة البيت اليهودي، والتي فاز بها أورليف، دون تحويل تقارير عن هذه الأموال إلى مراقب الدولة، كما ينص عليه القانون.

وذكرت الصحيفة أن عدداً من المرتبطين بالحملة وقتهان خضعوا للتحقيق في القضية على يد الشرطة، التي لم تُعلن هذه التحقيقات، رغم أنها جارية منذ فترة طويلة.