كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوايدو" يبلغ وزير خارجية بريطانيا بتلقيه وعائلته تهديدات بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ زعيم المعارضة، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، خوان غوايدو، وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، بتلقيه وعائلته تهديدات بالقتل.

وذكر بيان للخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أن غوايدو، أبلغ هانت، خلال اتصال هاتفي، مساء أمس، أنه "تتم ملاحقته قضائيا في دول سجنت ما يربو على 300 سجين سياسي".

وطلب رئيس البرلمان، من وزير الخارجية البريطاني، اعترافا الاتحاد الأوروبي به رئيسا انتقاليا لفنزويلا، مع زيادة الضغط على الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، للتنحي.

وقال إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس زيادة الضغط على مادورو عبر فرض المزيد من العقوبات، وأن تعترف دول الاتحاد به، بشكل جماعي، كرئيس دستوري انتقالي لفنزويلا".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. واتهم مادورو أيضا الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال مادورو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، الأحد الماضي، إن "إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن ما قام به غوايدو يعد "انتهاك للقانون والدستور"، مضيفا: "أنا لست قاضيا. القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا".