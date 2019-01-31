كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يغتال مسؤولًا محليًا في الأنبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس، عن مقتل مسؤول محلي على أيدي عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المصدر لـRT إن "عناصر من "داعش" اغتالوا مهاوش كريم مختار منطقة النعيمي في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار".
وأضاف: "لم يتم القبض بعد على المسلحين الذين تشير المعلومات إلى أنهم يتبعون لتنظيم "داعش".
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