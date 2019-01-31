كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق أولى حلقات برنامج "أمير الشعراء" فى أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت أولى حلقات برنامج "أمير الشعراء" الذي تنظمه وتنفذه "لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية" في أبوظبي، بعد عامين من انتظار عشاق الشعر العربي الفصيح للبرنامج، الذي شهد منذ انطلاقه عام 2007 متابعة متميزة، وإقبالًا كبيرًا من الشعراء الناطقين بالضاد من جميع دول الوطن العربي، إلى جانبهم شعراء من دول غير عربية لكنهم يتقنون لغة الضاد وكأنها لغتهم الأولى.

وحضر الحلقة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، واللواء فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، ود. سلطان الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين، وعيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعربية، فيما امتلأ المسرح بالجمهور المشجع للشعر وللشعراء كذلك.

وبدأت الأمسية بملحمة "الشعر والإمارة" التي انطلقت فصولها بأوبريت "التسامح"، وهو من كلمات الشاعرين كريم معتوق وحيدر العبدالله الفائزين بإمارة الشعر في دورتين مختلفتين، إذ فاز معتوق بإمارة الشعر في أول موسم.

فيما فاز العبدالله في الموسم السادس، والأوبريت من ألحان وغناء الفنان فايز السعيد، والفنانة يارا التي كان لها حضور آخرٌ في الأمسية عبر أغنية قدمتها على المسرح باللهجة الخليجية التي أبدعت بها منذ انطلاقتها الفنية. وفي هذا العام تم اختيار الإعلامية لجين عمران لتقديم الموسم الثامن، والتي حيّت الجمهور والمشاهدين من مسرح "شاطئ الراحة"، الصرح الذي يحتضن انطلاق رحلة جديدة نحو إمارة الشعر، والذي بدا ليلة أمس في أحلى صورة، من حيث الديكور والإخراج الذي اعتمد على الإضاءة، وذلك بالجمع بين الأصالة المتمثلة بالتراث الذي تحرص الإمارات على المحافظة عليه والاحتفاء به، والحداثة التي تنتهجها الإمارات اليوم لمنافسة أرقى الدول فيما تقدّم. ثم تحدثت عمران عن (عام التسامح) الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ليكون شعار عام 2019، بما يؤكد ترسيح وتعزيز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، من خلال تعميق لغة الحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.