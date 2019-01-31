الأمم المتحدة ترفض الربط بين قضية الصحراء والصراع في اليمن

رفض مسؤول أممي الربط بين قضية الصحراء المغربية، والصراع في اليمن، تزامنا مع تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء لتقريره حول محادثات الأطراف في جنيف أمام مجلس الأمن.

وقال “ستيفان دوجاريك”، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، في ندوته اليومية، أمس الأربعاء، إنه “للتوضيح، لا يوجد أي رابط بين اليمن، وقضية الصحراء، وأريد أن يكون هذا الأمر واضحا”، حيث كان يتحدث عن تطورات الوضع في اليمن، قبل الانتقال إلى الحديث عن آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.

وفي السياق ذاته، أعلن مبعوث الأمم المتحدة “هورست كوهلر” في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، مساء أول أمس الثلاثاء، عزمه استدعاء المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة “البوليساريو” الانفصالية لجولة جديدة من المحادثات، حيث أعلن سفراء عدد من الدول في تصريحاتهم، عقب عرض “كوهلر” أن الجولة الجديدة من المحادثات يرتقب أن تكون، في شهر مارس المقبل.

يذكر أن المغرب رأى في حضور الجزائر، لأول مرة كمشاركة في النقاش بشكل رسمي، حسب الدعوة، التي وجهت إليها من طرف الأمم المتحدة، تحولا كبيرا، يستجيب إلى أحد مطالبه الأساسية، وهو مطلب إشراك الجزائر كطرف في القضية.

وضم الوفد المغربي عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء، و ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية، وعضوة المجلس البلدي للسمارة، فيما يرأسه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.