بروسيا دورتموند يرغب في حسم صفقة زياش اليوم و”فيتو” أجاكس قد يبخر أحلام نجم “الأسود”

يستعد بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، إلى إنهاء صفقة ضمه اللاعب المغربي حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، قبل الساعة الثانية عشر صباحا من اليوم، وذلك بعد أن وضعه كخيار رئيسي له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب وسائل إعلام هولندية، اليوم، فإن النادي الألماني مستعد لتقديم آخر عرض له للفريق الهولندي، وذلك من أجل إقناعه بانتداب زياش خلال الميركاتو الشتوي الحالي، خاصة بعد أن أبدى نجم “أسود الأطلس” رغبته الكبيرة في الانضمام إلى العملاق الألماني دورتموند.

وأكدت صحيفة ” sportnieuws” الهولندية، أن رغبة اللاعب المغربي الكبيرة في الرحيل عن فريق العاصمة الهولندي تصطدم مع قرار مسؤول التعاقدات وشؤون اللاعبين في النادي، مارك أوفرمارس، الذي سبق له وأن أكد بأنه لن يسمح لأي لاعب بالمغادرة هذا الشهر، وذلك بحكم منافسة الفريق على لقب الدوري الهولندي الممتاز بالإضافة إلى بلوغه الدور الثاني من دوري الأبطال الأوروبي.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن دورتموند سيدفع أزيد من 35 مليون يورو لضم زياش، واللاعب المغربي مصر تماما على الرحيل، وبات منزعجا من فكرة البقاء في أجاكس، وهو الانزعاج الذي بدا عليه واضحا خلال المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الهولندي الممتاز أمام فاينورد، والتي انهزم فيها بستة أهداف مقابل هدفين.

جدير ذكره، أن نجم المنتخب المغربي سبق له وأن تلقى العام الماضي، عرضا من فريق روما الإيطالي، غير أن إدارة الفريق الهولندي أقنعته بالبقاء في الفريق، وعدم الرحيل لفريق آخر.