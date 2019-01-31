اللقاء الدوري لنادي القراءة | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: السبت، 02/ 02/ 2019
الزمان: 12:00
المكان: مكتبة ديانا تماري صباغ، غزة
تنظم دار خُطى للنشر والتوزيع لقاءً ثقافيًا في مركز رشاد الشوا الثقافي في بلدية غزة بعنوان لقاء نادي القراءة في إطار جهود تعزيز القراءة في أوساط الشباب. يتضمن اللقاء سلسلة من الأنشطة أهمها حوار مفتوح مع الروائي والكاتب الصحفي توفيق أبو شومر وتسجيل ورشة للسرد وسيتم عرض ومناقشة فيلم وكتاب مختارين.
دار خطى للنشر تأسست كخطوة نحو مشروع ثقافي متكامل يهدف إلى نشر الإبداع الفلسطيني في كافة التخصصات، والعمل على إثراء صناعة الكتاب الفلسطيني.
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