عرض فيلم لحظة أيها المجد | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الإثنين، 25/ 02/ 2019
الزمان: 18:30
المكان: دار النمر للفن والثقافة
تستضيف دار النمر للفن والثقافة عرضًا لفيلم "لحظة أيها المجد" للمخرجة شيرين أبو شقرة.
يتحدث الفيلم عن فتاة كانت في التاسعة من عمرها حين بدأت بالغناء الحي على الراديو. لا يمر يوم تقريباً دون أن تبث الإذاعات العربية أغانيها، إلا أنها لم تحظَ بالشهرة التي تستحقها بسبب عوامل عديدة. هذا الفيلم هو نبذة شعرية ورحلة موسيقية، تحاول من خلال وقائع حياة وداد أن ترصد صعود نجمة وأفولها.
شيرين أبو شقرة مخرجة لبنانية عمرها 30 عامًا، حصل فيلمها "لحظة أيها المجد" على جائزة أفضل فيلم في مهرجان نما في بيروت الثامن للأفلام اللبنانية.
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