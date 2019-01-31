علاء عزام يغنّي محمد عبد الوهاب | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 01/ 02/ 2019 الزمان: 20:30 المكان: المكوى، حيفا يستضيف "المكوى" في حيفا الفنان علاء عزام في سهرة طربية يغني فيها أغنيات الملحن المصري محمد عبد الوهاب. علاء عزام فنان وملحن وعازف عود فلسطيني، لحّن أغاني العديد من الفنانين الفلسطينيين واشتهر بأداء الأغاني الطربية والأصيلة. أغنية "فلّتا" من كلمات وألحان علاء عزام

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