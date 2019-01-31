شكرا لقرائتكم خبر عن تشريد 300 تمساح لإقامة مهبط طائرات بالهند والان نبدء بالتفاصيل
ويعد التمثال البالغ ارتفاعه 182 مترا الواقع على ضفاف نهر نارمادا، ضعف حجم تمثال الحرية في نيويورك تقريبا وتعتبره حكومة ولاية جوجارات مقصدا سياحيا مهما.
وفي الحادي والثلاثين من تشرين أكتوبر الماضي جرى الكشف عن التمثال المهدى لأول وزير داخلية هندي، بطل حركة الاستقلال ساردار فالاباي باتيل.
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