شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الإيطالي يدخل رسميا في حالة ركود والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس دخول الاقتصاد الإيطالي رسميا في حالة ركود، وذلك بعدما تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بـ2ر0% في الربع الأخير من 2018 .



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