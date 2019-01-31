شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات أكبر 4 مشترين لنفط إيران والان نبدء بالتفاصيل

بسبب العقوبات الأمريكية على طهران .. انخفضت واردات أكبر أربعة مشترين آسيويين لنفط إيران إلى أدنى كمية في ثلاث سنوات في 2018 ، لكن الصين والهند عززتا الواردات في ديسمبر بعدما نالتا إعفاءات من واشنطن.

وأظهرت بيانات من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أن أكبر المشترين الأربعة استوردوا إجمالا 1.31 مليون برميل يوميا في 2018، بانخفاض 21 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة.

وأظهرت بيانات" رويترز" أن الكمية هي الأقل منذ استيراد مليون برميل يوميا في 2015، حين أدت جولة سابقة من العقوبات على إيران إلى انخفاض حاد في الواردات الآسيوية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إذ ترغب في إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماما.