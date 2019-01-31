الجيش اليمني يسيطر على جبال استراتيجية في الجوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت قوات الجيش اليمني، الخميس، على جبال استراتيجية، إثر معارك ضد مليشيا الحوثي في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال العقيد عبدالله الأشرف المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة بالجيش اليمني (تضم محافظات الجوف وصعدة وعمران) إن قوات الجيش هاجمت جبالا استراتيجية في جبهة حام بمحافظة الجوف، وتمكنت من السيطرة عليها.

وأوضح الأشرف، في بيان صحفي، أن من بين المواقع الاستراتيجية التي تمت السيطرة عليها تلة "الشهيد" وجبل "عنبرة"، مضيفا أن تقدم الجيش ما زال مستمرا، وأن مليشيا الحوثي تكبّدت خسائر فادحة في المواجهات.

وكانت قوات الجيش اليمني قد استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية، السيطرة على العديد من المواقع في محافظة الجوف، التي باتت أكثر من 80% من مساحتها تحت سلطة القوات الشرعية.

كانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت سلسلة غارات، الإثنين الماضي، استهدفت تعزيزات ومواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كما استهدفت دوريات حوثية كانت تقل عشرات المقاتلين في طريقها إلى جبهة المتون غربي المحافظة، قبل أن تدمرها ضربات جوية ومصرع مَن على متنها.

كما شنّت المقاتلات غارات استهدفت مواقع حوثية في منطقة "الغدير" بجبل "حام" بذات الجبهة.. وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الانقلابيين، وتدمير مدفع حوثي مضاد للطيران.