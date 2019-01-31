بالصور.. انطلاق لقاء الأخوّة الإنسانية بحضور وزير التسامح الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهِد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الخميس، انطلاق أولى فعاليات لقاء الأخوّة الإنسانية، تحت عنوان "تعهد زايد للتسامح - أنا أتعهد".

ويُشارك ضمن هذا الحدث، الذي تحتضنه "مبادلة أرينا" في أبوظبي، أكثر من ألفي طالب من مختلف المدارس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستهدف الفعالية تعزيز قيم التسامح وترسيخها في المجتمع، استناداً إلى الغايات الجوهرية لـ"لقاء الأخوة الإنسانية".

ويُنتظر أن يشهد اللقاء، الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، مع عدد كبير من القيادات الدينية، لدولة الإمارات، من الثالث حتى الخامس من فبراير/شباط 2019.





ويُثبت هذا اللقاء المهم دور الإمارات كقائدة لموكب التسامح على مستوى العالم، ضمن رؤيتها المرتكزة على نشر مبادئ التعايش السلمي والتضامن وتعزيز معاني الأخوة الإنسانية بين الشعوب.



