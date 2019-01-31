الان تتابع موجة جديدة من الاحتجاجات في عدد من مناطق الأحواز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تجددت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق في مناطق عدة بالأحواز، بعد أن جدد عدد كبير من العاملين في شركة مترو الأحواز إضرابهم أمام مبنى الشركة بسبب عدم استجابة إدارة المؤسسة التابعة لنظام الاحتلال لمطالبهم.

ونظم عدد من النشطاء الأحوازيين في مجال البيئة مظاهرات في مدينة أرجان ضد مصادقة النظام الإيراني على مشروع نقل مياه كارون إلى عمق المدن الفارسية.

وتجمع المحتجون في إحدى سواحل المدينة حاملين لافتات تضمنت الاحتجاج على نقل مياه كارون ومطالبين بضرورة التوقف الفوري عن هذا المشروع.

بينما تجمع العشرات من عمال شركة تراورس لسكك الحديد في مدينة الصالحية أمام مبنى الشركة للاحتجاج على خلفية عدم دفع مستحقاتهم الشهرية منذ أربعة أشهر وعدم تأمينهم منذ أربع سنوات.

وأكد العمال عبر لافتة حملوها أنهم يعملون في الشركة منذ عشرين عاما بعقود مؤقتة لا تتجاوز مدة العقد شهر واحد للتجربة في تنصل من إدراة الشركة في توفير عقود عمل دائمة لهم.

وتظاهر عدد كبير من سكان مدينة الرفيع في الأحواز المحتلة، اعتراضًا على الإهمال الحكومي في التعامل مع الفيضانات والمياه التي غمرت المنطقة، وفي مدينة الرفيع، لم تصل أي معدات لإصلاح السدود أو التعامل مع الفيضانات والمشاكل التي نتجت عنها.

ويأتي الإضراب على خلفية المستحقات المالية المتأخرة لدى الشركة منذ ما يقارب تسعة عشر شهرا، في وقت أكد فيه العمال دخولهم في إضراب مفتوح حتى تتم الاستجابة لجميع مطالبهم المستحقة.