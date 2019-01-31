الان تتابع الرئيس السوداني يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم، إعادة فتح حدود بلاده مع دولة إرتريا، التي أغلقها منذ عام، من طرف واحد.

وفي 30 ديسمبر 2017، صدر مرسوم رئاسي، بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا، وفي 5 يناير 2018 أصدر والي ولاية كسلا قرار إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إرتريا ، استناداً إلى المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في الولاية.