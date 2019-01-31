دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ميجان دوقة ساسكس ..تعود لماضيها الفني في مسرح بلندن

لندن (رويترز) - زارت ميجان دوقة ساسكس المسرح الوطني في لندن باعتبارها الراعي الملكي الجديد له، وشاهدت عرضا لمسرحية لشكسبير والتقت بفنانين مبتدئين.

لكن في الوقت الذي عاودت فيه ميجان، التي تدربت على فن المسرح، الارتباط لفترة وجيزة مع ماضيها الفني، استبعد المؤلف والمنتج المنفذ لمسلسلها التلفزيوني السابق "سوتس" أي عودة لها للمشاركة في العمل.

والتقطت ميجان التي ارتدت ثوبا ورديا ومعطفا بفنانين مبتدئين وأفراد طاقم يعملون مع منظمات مجتمعية وفنية قبل أن تشاهد عرضا لنسخة موسيقية جديدة من مسرحية "بريكليس".

وتدربت ميجان الحامل والتي تبلغ من العمر 37 عاما في المسرح، غير إنها اكتسبت شهرتها من عملها التلفزيوني. وقبل إعلان قصتها العاطفية مع الأمير هاري اشتهرت ميجان بتجسيد دور راتشيل زين في الدراما الأمريكية "سوتس" وهو دور تخلت عنه قبل زواجها في مايو أيار.

وتساءل معجبون عما إذا كانت ميجان قد تعود إلى المسلسل التلفزيوني ولو بدور صغير في موسمه الأخير، لكن المؤلف والمنتج المنفذ آرون كورش قالت في تصريحات تلفزيونية في كاليفورنيا يوم الثلاثاء إن ذلك غير مرجح بدرجة كبيرة.

ونقل موقع إنترتينمنت تونايت عن كورش قوله "لا نسعى حاليا لأن نطلب من ميجان ماركل التخلي عن موقعها مع العائلة الملكية والانضمام لنا".

وأضاف "أود حدوث ذلك لكني أعتقد أنه شبه مستحيل".

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير عيل خفاجي)