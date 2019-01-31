شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: إعلان موقفى من انتخابات التجديد النصفى قبل فتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ،إن قرار ترشحه لانتخابات التجديد النصفى سيتم إعلانه قبيل فتح باب الترشح،مضيفا:"حال قرارى الترشح سيكون هناك برنامج مطلق ولابد أن يكون المرشح القادم مرشح الصحفيين و ليس من قبل أحد"

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات صحفية :" أنا راجل عملى ،نفتتح اليوم مقر للشهر العقارى بالنقابة و السبت القادم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربى لبناء مستشفى للصحفيين".

وتابع :" كنت أتمنى أن يحدث أكثر ولكن ما تحقق لم يحدث طوال 7 سنوات ،ليس لدى هدف الا لمصلحة الصحفيين و نؤدى دورنا ، بفضل الله".