شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة يفتتح مقر الشهر العقارى بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم الخميس، مقر فرع الشهر العقارى بمقر النقابة والمجهز بأحدث الأساليب التقنية، وذلك بحضور المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقارى .

وقال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه تم تجهيز مكتب الشهر العقارى بأحدث الأساليب التقنية والتى تشمل أجهزة الحاسب الآلى والمسح الضوئى والطابعات والبصمة الإلكترونية وهو أحدث نظام مطبق بالشهر العقارى وهو ما يخدم بشكل كبير مصالح الزملاء وييسر عليهم ما يقومون به بمصلحة الشهر العقارى.

وأضاف سلامة، أن مكتب الشهر العقارى به توثيق نموذجى بالبصمة الحديثه، وإنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المجلس الحالى.