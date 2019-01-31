شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يقترح تقسيط مخالفات البناء على 10 سنوات بـ150 جنيه شهريا‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اقترح النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ، تقسيط مقابل التصالح فى مخالفات البناء على 10 سنوات مقابل قسط شهرى يتراوح من 150 جنيها إلى 500 جنيه وفقا لإمكانيات المخالفين.

وأضاف طوبيا فى بيان له اليوم أن قانون التصالح فى المخالفات من القوانين الهامة والمرتقبة ويحسب للبرلمان الحالى أنه اقتحم هذا الملف الشائك وللحكومة أنها تقدمت بمشروع القانون بالإضافة لمشروعات القوانين المقدمة من قبل مجموعة من النواب، مشددا على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية تسهيلات تضمن تنفيذ القانون على أرض الواقع والا يكون مثل بعض القوانين التى صدرت لمعالجة أزمات وحل مشاكل ولكن بسبب المغالاة فيها إزدادت المشاكل تعقيدا.

وأوضح النائب، أن القانون نص على إمكانية تقسيط الغرامة وترك الأمر بالتفصيل للائحة التنفيذية وهذا اتجاه محمود للبرلمان حتى تكون هناك مرونة فى التطبيق، لافتا إلى أن فلسفى المقترح الذى تقدم به تعنى التقسيط يكون على 10 سنوات وبنظام الأقساط الشهرية للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين، على ان يتم تحصيل قسط بقيمة 150 جنيه وللمقتدرين لا مانع ان يدفعوا الحد الأقصى كل وفقا لامكانياته المتاحة بما لا يمثل عبء عليهم فى الحياة اليومية وفى نفس الوقت لضمان تطبيق القانون.