شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى تتقدم باقتراح لتغليظ عقوبة ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سعاد المصرى عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان ونائبة محافظة بورسعيد ، باقتراح برغبة لتغليظ عقوبة ختان الإناث على أن تشمل الأسرة والطبيب وكل من يشارك فى هذه الجريمة.

وطالبت المصرى فى بيان صحفى لها اليوم، بتشديد الرقابة علي الوحدات الصحية والمستشفيات للقضاء علي هذا الظاهرة حفاظا على كرامة وحقوق الفتيات، مشددة على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لمواجهة الظاهرة ومن قبلهم رجال الدين، على أن يتم استغلال اليوم العالمى فى 6 من فبراير للقضاء على تلك الظاهرة وتوعية المجتمع بمدى خطورتها.

وأضافت النائبة أن نسبة الختان شهدت تراجعا فى الفترة الأخيرة وهذا يعود للجهود المبذولة فى هذا الإطار ، مشددة على ضرورة أن يتم تغيير الثقافة والموروث لدى البعض بشأن الختان وذلك من خلال رجال الدين والعلم فى آن واحد.