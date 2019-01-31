شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: موقع "أتلينتيكو" الفرنسى يصف السيسى بالحليف القوى لأوروبا ويطالب فرنسا بحظر الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ما نشره موقع (أتلنتيكو) الإخبارى الفرنسى "عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووصفه له بأنه بنشاطه الدبلوماسى البارع والمكثف أعاد لمصر مكانتها الكاملة فى العالم العربى والإسلامى".

وقال على، فى بيان له، أصدره منذ قليل أن مقالة موقع اتلنتيكو فى هذا التوقيت إنما تدل على زعامة الرئيس السيسى ووجود ظهير شعبى مصرى كبير يقف خلفه ويؤيده فى جميع سياساته الداخلية والخارجية.

وأضاف "على" أن الموقع الإخبارى الفرنسى "أتلنتيكو" وصف الرئيس السيسى أيضا بـ"الشريك المميز" للغرب فى مجال التعاون الاستخباراتى ومكافحة الإرهاب، والذى بات لا يمكن تجاوزه لحل الصراعات الإقليمية فى ليبيا وسوريا، فضلا عن النزاع الإسرائيلى الفلسطينى، مؤكدا أن الموقع الفرنسى أصاب كبد الحقيقة عندما كتب فى مقاله بالنص إن "الرئيس السيسى يمثل ما هو أكثر من "ورقة رابحة" لدفع العلاقات التجارية بين القاهرة وباريس، منوها بتواجد الشركات الفرنسية فى العديد من المجالات بمصر وإسهامها بشكل غير مباشر فى عملية الإصلاح الاقتصادى الجارية" إضافة إلى تأكيده أن الرئيس السيسى لا يزال يحظى بتقدير المصريين، كما يعد من القادة الأكثر شعبية فى الشارع العربى، سواء فى المغرب العربى أو الشرق الأوسط.

وقال الدكتور عبد الرحيم على أن الموقع الإخبارى أبرز إصرار الرئيس السيسى الشديد على محاربة كافة أشكال عمليات الاتجار غير الشرعية والفساد الذى تعانى منه مصر وإحالة 1400 قضية فساد إلى القضاء منذ 2014، لمحاسبة المتورطين، بينهم موظفون سابقون بالدولة إنما هو دليل قاطع على أن مصر أصبحت دولة مؤسسات تنتصر لإرادة الدستور والقانون.

وقال الدكتور عبد الرحيم على إن تأكيد الموقع الإخبارى الفرنسى على أنه لولا تدخل الرئيس السيسى فى عام 2013، لكانت مصر قد تحولت بلا شك وفى أفضل الأحوال إلى دكتاتورية دينية متشددة، فضلا عن انهيار الاقتصاد وأن كافة الدول العربية بجانب مصر باتت تدرك خطر "الإسلام السياسى" وجماعة الإخوان الارهابية وأنه من المؤسف أن فرنسا مازالت تستقبل هذا التنظيم وتتركه ينشر أفكاره بحرية وتأكيد الموقع الاخبارى الفرنسى بأن تلك الجماعة محظورة ومصنفة إرهابية منذ 2013 فى مصر وروسيا والسعودية والإمارات وطالب الدكتور عبد الرحيم على من المجتمع الدولى بأسره أن يدرك ويعى جيدا

أن جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من جماعة الإخوان الإرهابية باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا ضرورة تدخل المجتمع الدولى لمحاربة ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله .