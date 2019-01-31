لجنة الخطة بالبرلمان تجتمع اليوم لاستلام المنفذ من موارنات البرامج والأداء بالوزارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لاستلام نتائج المنفذ الفعلي من موازنات البرامج والأداء. ويهدف الاجتماع إلي تسليم نتائج المنفذ الفعلي (الربع الثاني) من موازنات البرامج والأداء للعام المالي 2018/2019، وكذلك موافاة اللجنة بدور كل وزارة وجهة تابعة لها في استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة للوزارات التالية: "التعليم العالي والبحث العلمي ــ التضامن الاجتماعي ــ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ــ النقل ــ التربية والتعليم والتعليم الفني ــ الكهرباء والطاقة المتجددة ــ الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية ــ المالية ــ التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ــ الآثار ــ التجارة والصناعة ــ القوى العاملة ــ التموين والتجارة الداخلية ــ التنمية المحلية ــ الشباب والرياضة ــ البيئة ــ الصحة والسكان".

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