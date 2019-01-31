مصراوي انطلقت فعاليات التدريبات المشتركة "الصباح -1 / اليرموك -4"، بين عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية والتي تستمر لعدة أيام بدولة الكويت الشقيقة. وحسب بيان للمتحدث العسكري، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وصلت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية . وتشمل فعاليات التدريب "الصباح -1"، عقد المحاضرات النظرية والعملية ومؤتمرات ما قبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة والتي تتضمن تنفيذ عملية مشتركة لاستعادة...

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تدريبات "الصباح -1 / اليرموك -4" بين القوات المسلحة المصرية والكويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.