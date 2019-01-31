بمعدلات سير تصل لـ50%.. الخريطة المرورية لمحاور القاهرة والجيزة

مصراوي

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية بمعدلات سير تتراوح ما بين 40 - 50 % تزامنا مع الذروة الصباحية، دون أي مؤثرات تزامنا مع تحسن الأحوال الجوية.

وسجلت شاشات غرفة علميات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، الذي حرص على تفقد الحالة المرورية بعدد من المحاور والطرق الرئيسية.

تكدس مروري معتاد في هذا التوقيت أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من 6 أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان...