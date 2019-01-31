مصراوي
شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية بمعدلات سير تتراوح ما بين 40 - 50 % تزامنا مع الذروة الصباحية، دون أي مؤثرات تزامنا مع تحسن الأحوال الجوية.
وسجلت شاشات غرفة علميات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، الذي حرص على تفقد الحالة المرورية بعدد من المحاور والطرق الرئيسية.
تكدس مروري معتاد في هذا التوقيت أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من 6 أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان...
كانت هذه تفاصيل خبر بمعدلات سير تصل لـ50%.. الخريطة المرورية لمحاور القاهرة والجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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