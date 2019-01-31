دفاع تركيا: مقاتلاتنا تستهدف مواقع "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع​ التركية بأن "​مقاتلات تركية​ استهدفت ملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة لحزب "العمال الكردستاني" في ​شمال العراق​"، موضحةً أن "المقاتلات التركية استطاعت تدمير كافة النقاط المستهدفة".

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