السيسي يوافق على إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر

صادق الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على اتفاقية أبرمت بين ​موسكو​ و​القاهرة​ العام الماضي، بشأن إنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية ل​قناة السويس​.

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