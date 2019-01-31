البشير يعلن فتح حدود بلاده الشرقية مع إريتريا

أعلن الرئيس السوداني ​عمر البشير​ فتح حدود بلاده الشرقية مع دولة إريتريا، مشيراً إلى "أنني أقدم من هنا شكرا خاصا لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيسا و​حكومة​ وشعبا، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا". وأضاف "هم أهلنا وإخوتنا وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، لأن علاقتنا مع إريتريا علاقة تاريخ وجغرافيا ودم".

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