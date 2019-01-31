البابا فرنسيس: زيارتي للإمارات صفحة جديدة للتأكيد على الأخوة الإنسانية

أكد ​البابا فرنسيس​ أن "زيارتي للإمارات صفحة جديدة للتأكيد على الأخوة الإنسانية"، مشيراً إلى "انني أتقدم بالشكر لولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ محمد بن زايد على دعوته للمشاركة في لقاء الأخوة الإنسانية".

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