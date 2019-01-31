ذكرت ​السفارة الاميركية​ في ​برلين​ بـ"تحذير الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من التعامل المالي مع ​إيران​ الذي أكد أن الكيانات المشاركة في أنشطة مع إيران ستواجه عواقب وخيمة"، مقللة من "أهمية الآلية المالية الأوروبية على العقوبات ضد إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا ببرلين: ترامب حذر المتعاملين ماليا مع إيران من مواجهة عواقب وخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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