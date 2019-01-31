كارلوس غصن يتهم مجموعة نيسان بالسعي "لتدمير" سمعته

اعتبر ​كارلوس غصن​ الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان أنه "يعاقب" حتى قبل أن تتم ادانته، مشيرا الى أن شركة نيسان تحاول "تدمير سمعته".

وقال غصن في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، هي الاولى له مع صحافيين من وسائل اعلام غير يابانية، "لماذا أعاقب قبل ان تتم ادانتي؟" وأشار إلى أنها "قضية خيانة وهناك عدة أسباب لذلك"، معتبرا أن المعارضة الداخلية لاندماج أكبر بين عملاقي السيارات كان وراء توقيفه في اليابان في 19 تشرين الثاني.