سلطان ماليزيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية ملكا للبلاد

أدى سلطان ​ماليزيا​ الجديد عبد الله أحمد شاه اليمين الدستورية ملكا جديدا لماليزيا، بعد تنازل سلفه المفاجئ محمد الخامس عن العرش في وقت سابق من كانون الثاني الجاري.

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