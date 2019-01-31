وزارة الاقتصاد: اصدار 13 محضر ضبط بحق اصحاب مولدات مخالفين

اعلنت وزراة ​الاقتصاد​ في بيان، عن "اصدار 13 ​محضر ضبط​ بحق اصحاب مولدات مخالفين، اثنان منهمم في ​الضاحية الجنوبية​ بقيمة 50 مليون ليرة لكل منهما".

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