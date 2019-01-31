حب الله: العدو يقوم باستهداف سوريا لتخفيف حدة وهج الانجازات والانتصارات

أكد عضو المجلس السياسي في "​حزب الله​" والمسؤول عن الملف الفلسطيني في الحزب ​حسن حب الله​، أن "محور ​المقاومة​ الذي تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتنامى بشكل يومي وبالتالي يحاول العدو الصهيوني أن يقوم بأعمال من شأنها تخفيف حدة وهج الانجازات والانتصارات ولهذا قام منذ فترة باستهداف مواقع في ​سوريا​ واستطاعت الدفاعات السورية أن تتصدى له وهو يحاول دائما أن يعرقل وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا".

وفي تصريح لوكالة "مهر"، لفت حب الله إلى أنه "أمام هذا التوتر سماحة ​السيد حسن نصر الله​ أعلن بوضوح في مقابلته الأخيرة أن الأمور دقيقة وأن العدو إذا حاول القيام باستفزازات مع المقاومة فإنها قد تنتهي بمعركة وحرب كبيرة لا تحمد عقباها فالمقاومة لا تريد الحرب ولا تسعى إليها إلا أنها لا تبقى متفرجة في حال تكررت الاعتداءات الاسرائيلية لمواقع المقاومة في سوريا واختراق الأجواء اللبنانية".