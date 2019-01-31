علي حسن خليل أصدر قراراً بتمديد مهلة التصريح على القيمة المضافة

أصدر وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 5/2/2019 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون عن العام 2018، وطلبات الاسترداد الفصلية العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون غير المقدمة لغاية الفصل الرابع من العام 2017 والتي نص القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 على إمكانية تقديمها ضمن مهلة 20 يوم من نهاية العام 2018

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