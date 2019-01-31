اشار عضو كتلة "المستقبل" بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​، الى انه "جرى التطرق الى أمور الوطن عامة لا سيما موضوع تشكيل ​الحكومة​، فمن الواضح ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ جازم ان هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، متفائل، النوايا صافية، وسيحسم ان شاء الله هذا الأسبوع. الخيارات مفتوحة في حال حدث أي إشكال أو تعثر، ولكن الأمور ان شاء الله إيجابية".

كانت هذه تفاصيل خبر سامي فتفت من دار الفتوى: الحريري جازم ان هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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