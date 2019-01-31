النشرة: مداهمة مستودع للويسكي المهرب والمزور في المدينة الصناعية بزحلة

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن "مندوبين من ​وزارة الاقتصاد​ داهموا بمؤازرة عناصر من ​امن الدولة​ مستودعا للويسكي المهرب والمزور لاشخاص سوريين في المدينة الصناعية في زحلة قرب مسلخ الدجاج"، مشيراً إلى انه "سيتم اقفال المستودع بالشمع الاحمر بناء على اشارة النيابة للعامة الاستئنافية في ​البقاع​".

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