جلسة إصدار الحكم في الدعوى ضد المحامي كحيل في 28 شباط المقبل

حدد القاضي المنفرد الجزائي في ​بيروت​ باسم تقي الدين جلسة إصدار الحكم في الدعوى المقامة ضد المحامي فادي كحيل في 28 شباط المقبل. وكانت الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي، وترافع النقيب ​عصام كرم​ عن المحامي كحيل مشيرا في مرافعته الى عدم توافر العناصر الجرمية التي سيقت ضد موكله كما تحدث كحيل عن عدم وجود نية جرمية في النصين اللذين نشرهما على موقع ​فيسبوك​ مبديا كل احترام وتقدير للجيش اللبناني.

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