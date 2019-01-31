النشرة: استئناف عملية تركيب الاعمدة الحديدية والاسلاك الشائكة على الجدار العازل

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "ورشة اسرائيلية استأنفت عملية تركيب الاعمدة الحديدية والاسلاك الشائكة على الجدار العازل في الفسحة الممتدة ما بين تلال ​العديسة​ و​بوابة فاطمة​ مقابل ​كفركلا​ في ظل انتشار للجيش الاسرائيلي في محيط المنطقة يقابله انتشار للجيش اللبناني و"​اليونيفيل​" في الجهة المقابلة لمراقبة الوضع".

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