اعتصام لمزارعي بساتين بعلبك احتجاجا على جفاف مياه البياضة في فصل الصيف

نفّذ مزارعو بساتين ​بعلبك​ وأصحاب الحقوق بمياه راس العين وفعاليات ​المجتمع المدني​ اعتصاما أمام قصر بعلبك رفعت خلاله شعارات منددة احتجاجاً على جفاف مياه ​البياضة​ في فصل الصيف جراء تشغيل آبار تعود ل​مؤسسة مياه البقاع​ عند حرم النبع. وأكد المتحدث باسم المعتصمين، المحامي احمد وهبي ان "اعتصامنا اليوم كمزارعي بعلبك هو للمطالبة بعودة ​المياه​ وعودة ​الحياة​ إلى المدينة هذه المياه التي شكلت الركيزة الأساسية لحياة المدينة سياحيا وزراعيا وتنمويا تعرضت لاعتداء من قبل مؤسسة مياه البقاع حيث عمدت على حفر آبار على حرم مياه البياضة وبالتالي حرمت اهالي بعلبك مياه النبع العائدة ملكيتها لجميع مالكي الاراضي الزراعية وهي ملكية ثابتة على الصحيفة العينية للعقارات"، مطالباً بـ"عودة المياه وإيجاد آبار بديلة بعيدة عن الحوض ورفع الاعتداء والغبن الحاصل على اهالي المدينة".

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