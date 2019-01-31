نقابة عمال المخابز دانت رفع سعر الطحين وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور

دان المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت و​جبل لبنان​ "رفع سعر الطحين هذه المادة الاساسية والحيوية والتي تطال المواطنين كافة"، مطالبا بـ "دعم مادة الطحين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تطال الفقراء". كما طالب بـ"رفع الحد الادنى للأجور ".

ودان المجلس "الصرف التعسفي للعمال في المؤسسات والشركات وزيادة ​البطالة​ والعاطلين عن العمل ما يحتم على كل القوى المتضررة من سياسات الدولة الاقتصادية الوقوف في وجه هذه السياسات التعسفية"، داعيا "جميع القوى النقابية والشعبية للتحرك ووقف رفع اسعار الطحين والمواد الغذائية في حال عدم تجاوب المعنيين".