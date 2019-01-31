جميل السيد: المطلوب أن يساعد الحريري نفسه لتبصر الحكومة النور قبل يوم السبت

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له حول ملف تشكيل الحكومة، الى ان انتهاء عقدة تمثيل النواب السُنّة، ما عدا بضعة إعتراضات لرئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ وحزب االقوات طرأت أمس حول توزيع الوزارات.

ولفت السيد الى ان "الجميع ساعد رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​، من ​الرئيس ميشال عون​ إلى ​حزب الله​ إلى غيره، والمطلوب أن يساعد نفسه لتبصر الحكومة النور قبل يوم السبت، كيف؟ مش كل لحظة برأي".