اشار النائب جميل السيد في تصريح له حول ملف تشكيل الحكومة، الى ان انتهاء عقدة تمثيل النواب السُنّة، ما عدا بضعة إعتراضات لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحزب االقوات طرأت أمس حول توزيع الوزارات.
ولفت السيد الى ان "الجميع ساعد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، من الرئيس ميشال عون إلى حزب الله إلى غيره، والمطلوب أن يساعد نفسه لتبصر الحكومة النور قبل يوم السبت، كيف؟ مش كل لحظة برأي".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: المطلوب أن يساعد الحريري نفسه لتبصر الحكومة النور قبل يوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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