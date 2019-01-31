الكوريتان تجريان محادثات حول تحديث وربط الطرق عبر حدودهما

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قال مصدر بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن مسئولين من الكوريتين اجتمعوا اليوم الخميس؛ لمناقشة التعاون بشأن تحديث وربط الطرق عبر حدودهما، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التقنيات المتعلقة بالطرق، وذلك بحضور كبار مسؤولي النقل في الدولتين.
وأضاف المصدر أن الاجتماع يعقد حاليا في مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونج الحدودية الشمالية؛ لتتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا
ويشار إلى أن قيادتي الكوريتين اتفقتا، في شهر أبريل من العام الماضي، على تحديث وربط السكك الحديدية والطرق على طول المناطق
وأشار مراقبون إلى أنه من المحتمل أن يناقش الجانبان جدولًا زمنيًا لإجراء دراسات مشتركة متعمقة للطريق على طول الساحل الشرقي خلال هذا الاجتماع.
يذكر أن كوريا الجنوبية أكملت مشاوراتها مع مجلس الأمن الدولي بشأن إعفاءات المعدات من العقوبات، والتي يتعين نقلها إلى كوريا الشمالية لإجراء هذه الدراسات المشتركة.
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