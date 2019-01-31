مبعوث الصين بالأمم المتحدة يدعو لتحسين عمليات الإغاثة في سوريا

الحرب في سوريا - أرشيف

وكالات :

دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي، المجتمع الدولي إلى إضفاء تحسينات "ديناميكية" على عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال شيوي - في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إن "عمليات الإغاثة الإنسانية ينبغي أن تتكيف وتتحسن بشكل ديناميكي"، واصفا الوضع في

مناطق شمال شرق سوريا وجنوبها الغربي بأنه "مقلق".



وأعرب شيوي عن قلقه من التهديدات التي يمثلها الطقس البارد بالنسبة للمدنيين في جميع أنحاء هذا البلد، معتبرا أنه في الوقت الذي يواصل فيه الوضع الأمني تحسنه، فإن ثمة المزيد من الفرص لمعالجة الوضع الإنساني على

الأرض.



وأشار شيوي إلى أن الأمم المتحدة يجب عليها أن تشرف على جميع عمليات المساعدات الإنسانية عبر تنسيق وثيق مع الحكومة السورية.



وكان مارك لوكوك مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة حذر - في كلمته أمام مجلس الأمن - من أن البرد القارس وأعمال القتال الدائرة في بعض أجزاء سوريا، تسببت في نزوح قسري لعشرات الآلاف من المدنيين في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، ما فاقم الوضع الإنساني المزري بالفعل.

