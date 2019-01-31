الحزب الديمقراطي: هيلاري كلينتون لن تتحدى ترامب في انتخابات 2020

كتبت- مي ضاحي:

قالت السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون إنها لن تتحدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2020 القادم.

وأكد جون بوديستا، السياسي وعضو الحزب الديمقراطى الأمريكى، أن هيلاري أخبرته أنها

تريد أخذ القليل من الراحة ولا تخطط لدخول مواجهة دائرة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي ان ان".

وأوضح بوديستا، قائلًا: " لدينا الكثير من المرشحين العظماء في الوقت الحالي ، وأعتقد أن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ستكون أكثر حيوية مع الكثير من الأفكار العظيمة القادمة."

وأضاف بوديستا أنه كان يتمنى أن تتولى هيلاري رئاسة البلاد في الماضي.