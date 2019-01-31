المكتب الثقافي المصري بالرياض: التعليم لم تصدر تعليمات بشأن امتحانات طلاب المصريين بالخارج

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يوضح حقيق
أصدر مكتب مصر للعلاقات الثقافية بالمملكة العربية السعودية، بيانا اليوم الخميس، بعد ما تم تداوله بين أبناء الجالية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي من صدور تحقيقات من المكتب الثقافى المصرى تخص امتحانات أبنائنا في الخارج لطلاب الصف الأول الابتدائي، نافيًا صدور أي تعليمات في هذا الشأن حتى الآن من وزارة التربية والتعليم.
وجاء نص البيان كالتالي:
يود المكتب الثقافى المصرى التنويه بانة لم
كما يهيب المكتب الثقافى المصرى بجميع السادة أولياء الأمور ،بعدم الحصول على أية معلومات تخص النشاط التعليمى الا عن طريق الموقع الرسمي للمكتب الثقافي المصرى ،او بالتعامل مباشرة مع موظفى المكتب ،والمكتب الثقافى المصرى غير مسؤل عن أي معلومات تجافى الحقيقة يدلي بها أو يقوم بنشرها غير المختصين بهذا الشأن من يدعمون بأن لهم علاقة رسمية بالمكتب..
اضغط هنا للدخول للموقع الرسمي للمكتب الثقافي المصري بالرياض
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